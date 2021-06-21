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صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح
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الأحد 11 يوليو 2021 10:15 صباحاً
اليوم .. استأنف جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي»
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الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً
اليوم .. إعادة محاكمة ٣ متهمين بـ «أحداث مجلس الوزراء»
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الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً
الدكتور علي جمعة يرد على بيان مفتي إثيوبيا حول أزمة سد النهضة : لم تفهم ولم تطلع
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً
حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 صباحاً
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 صباحاً
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين
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الأحد 11 يوليو 2021 10:01 صباحاً
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اليوم⭕️ .. انطلاق الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة استعدادا للنسخة النهائية
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً
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