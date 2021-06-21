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الإعدام شنقا لـ3 متهمين قتلوا إماراتية في الطالبية

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الإعدام شنقا لـ3 متهمين قتلوا إماراتية في الطالبية الإعدام شنقا لـ3 متهمين قتلوا إماراتية في الطالبية

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قضت محكمة جنايات الجيزة ،بمعاقبة حارس عقار وشقيقته وعامل بالاعدام شنقا لاتهامهم بقتل سيدة إماراتية في شقتها بالطالبية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

صد الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وشريف محمد حافظ، وأمانة سر محمد فتحي وأحمد رفعت.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ان وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقال أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجنى عليها وأعدوا لهذا الغرض «شريط بلاستيکي لاصق» وتوجهوا إليها في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفاً تواجدها به بعدما سهلت المتهمة الثانية دلوف الأول والثالث إليها، وما أن ظفروا بها حتى باغتها المتهم الأول وأطبق بيده على رأسـها وفمها كاتماً لأنفاسها حتى خارت قواها وسقطت أرضاً وإنهال على وجهها بقبضة يده لكماً.

واضافت التحقيقات أن المتهم الثالث كتم أنفاسها بيده ورطم رأسها عدة مرات متتالية بلا هوادة بمطفأة سجائر زجاجية وأحكموا وثاق يديها وقدميها وكمموا فمها بقطع من القماش ولاصق قاصـدين إزهاق روحها

وافاد أمر الاحالة بان الجناية إرتبطت بجنحة سرقة إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان، سرقوا المنقولات والمصوغات والمملوكة للمجنى عليها وكان ذلك من داخل مسكنها حال كون الأول حاملاً آداه تُستخدم في الإعتداء على الأشخاص .

المصرى اليوم

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