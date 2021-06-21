محافظ البحر الأحمر يعدل مواعيد إغلاق الورش بالغردقة

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تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم الاثنين شارع الكهف ومنطقة خلف السنتر الليبي بمدينة الغردقة، وذلك قبل البدء في أعمال التطوير بشارعي الكهف والسلام

وخلال جولته بشارع الكهف استجاب المحافظ لطلب العمال وأصحاب الورش، وأصدر تعليماته لرئيس مدينة الغردقة بمد فترة عمل الورش بالمدينة ليتم غلقها الساعة التاسعة مساء بدلاً من الساعة السابعة، مؤكدا لهم أنه قريبا سيتم نقل جميع الورش لمنطقة الحرفيين بالمدينة، حيث أفاد أنه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس القادم للانتهاء من جميع المشاكل المتعلقة بتلك الورش .

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بسرعة البدء في أعمال التطوير بشارع الكهف، موجها بإلغاء حارتي الخدمة بالطريق لتيسير الحركة المرورية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة على جانبي الطريق، مشيرا أن الهدف من هذه الأعمال هو خدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم في الحياة وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق .

وخلال تفقده لمنطقة خلف السنتر الليبي وجه المحافظ بسرعه الانتهاء من أعمال الصرف بتلك المنطقة ومنطقة المستلزمات وناصر للمشروعات، حتي يتم تسوية شارعي السنتر الليبي واولاد بطاطا تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بهما، كما شهد سيادته تركيب العارضتين والشباك بالملعب الذي وعد أهالي المنطقة به، وتسليم كرة قدم لأحد الشباب بالمنطقة.

يذكر أنه تم تخصيص 50 مليون جنية لتطوير شارعي الكهف والسلام، والشارع الذي يربط بينهما، كما أكد على شركة مياه الشرب وصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال حتي يتم ربط منطقة السنتر الليبي، وتقسيم ناصر والمشروعات على الشبكة العامة في القريب العاجل.