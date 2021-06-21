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بماذا وصف الرئيس الإيراني الجديد نفسه؟

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بماذا وصف الرئيس الإيراني الجديد نفسه؟ بماذا وصف الرئيس الإيراني الجديد نفسه؟

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قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، إنه رجل قانون ومدافع عن حقوق الإنسان ولا يمكن لاحد الادعاء والتشكيك، وأضاف أفتخر بأنني كنت مدعيا عاما في إيران، جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي له عقب الإعلان بفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62%.

وأضاف رئيسي، الذي كان يشغل منصب رئيس السلطة القضائية قبل ترشحه في الانتخابات الرئاسية، أن من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، هم من أنشأوا داعش والجماعات الإرهابية، لذلك يجب محاسبة الذين أوجدوا الجماعات الإرهابية وليس الذي حاكمهم دفاعا عن حقوق الشعب.

وأضاف: لا تفاوض على البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية«، مشيرا إلى أن بلاده لن تتفاوض على أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي.

ولفت إلى سياسة الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد بلاده لم تكن مجدية.

وكان رئيسي قد قال إن تغيير الظروف للشعب ستكون من خلال نظام مبني على القانون والعدالة.

وتابع: سنعمل على إزالة العقوبات ولا نربط الظروف الاقتصادية بالمفاوضات، في إشارة منه إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

المصرى اليوم

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