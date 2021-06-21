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تحصين 116 ألفا و540 رأس ماشية في حملة تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

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تحصين 116 ألفا و540 رأس ماشية في حملة تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف تحصين 116 ألفا و540 رأس ماشية في حملة تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 116 ألفاً و540 رأسا، منها 91 ألفا و979 رأساً من الأبقار، و24 ألفا و32 من الأغنام و529 من الماعز، وذلك «منذ انطلاق الحملة وحتى أمس الأحد 20 يونيو الحالي»، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

المصرى اليوم

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