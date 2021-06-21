المؤبد لمتهم لـ«الانضمام لجماعة إرهابية» بالوايلي

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة الوايلى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي.
وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.