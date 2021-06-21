المؤبد لمتهم لـ«الانضمام لجماعة إرهابية» بالوايلي

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة الوايلى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي.

وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.