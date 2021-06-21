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مؤرخ عراقي: أرمينيا ارتبطت بعلاقات تاريخية مع العرب

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مؤرخ عراقي: أرمينيا ارتبطت بعلاقات تاريخية مع العرب مؤرخ عراقي: أرمينيا ارتبطت بعلاقات تاريخية مع العرب

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قال المؤرخ العراقي الدكتور جواد كاظم البيضاني، إن أرمينيا ارتبطت عبر تاريخيها بعلاقات تاريخية مع العرب امتدت لقرون والأرمن يعتزون كثيراً بهذه العلاقة ووفقا لكتاب صدر حديثا تحت عنوان«أرمينيا في المصادر العربية الإسلامية، لدار نشر أرارات، فتحدث المؤلف عن العلاقة التاريخية بين الأرمن والعرب، وجغرافية أرمينيا وما تميز به هذا الشعب.

وضم المؤلف المصنفات العربية التي تحدثت عن تاريخ الأمة الأرمينية خلال القرن الثالث الهجري.

والدكتور جواد كاظم البيضاني درس التاريخ في بغداد والدكتوراه في التاريخ المعاصر من المعهد العربي في القاهرة، وتأثر بالافكار اليسارية وكان مساند لحقوق الشعوب في الحفاظ على هويتها الوطنية واستقلالها الثقافي والسياسي .

ومن مؤلفاته القضية الكردية في عهد الاخوين عارف، والحركات الجهادية في كردستان العراق، وأرمينيا في المصادر العربية، وأرمينيا في ظل المعاهدات كما يعمل عضو ا في الأمانة العامة للاتحاد الدولي للمؤرخين.

المصرى اليوم

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