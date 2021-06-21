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الإعدام لمتهم والسجن 10 سنوات لآخر في اتهامهما بتصنيع المفرقعات

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الإعدام لمتهم والسجن 10 سنوات لآخر في اتهامهما بتصنيع المفرقعات الإعدام لمتهم والسجن 10 سنوات لآخر في اتهامهما بتصنيع المفرقعات

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالاعدام شنقا واخر بالسجن ١٠ سنوات في اتهامهما بتصنيع مفرقعات.

صدرالحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة الجلسة الماضية ،احالت أوراق المتهم للمفتى لاخذ رايه الشرعى في إعدامه.

كانت النيابة احالت المتهم وشقيقه لمحكمة الجنايات ،لانهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.، كما شرعا المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث إنفجارها إلى وفاة شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الاشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

المصرى اليوم

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