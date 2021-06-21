المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قتلوا جارهم بالقاهرة

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة 3متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ،في اتهامهم بقتل جارهم بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي لبنة وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري والسعيد محمود محمد ومحمد احمد بكر وأمانة سر رجب شعبان.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل المجني عليه ،عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انقضوا عليه وأحكموا السيطرة عليه وقام المتهمان الثاني والثالث بطعنه عدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض «كتر»

وكشفت التحقيقات بوقوع مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين ،وكان الاول يحمل سلاح خرطوش ،وأطلق منه اعيرة نارية، وانهال المتهمين عليه بالضرب وطعنه باسلحة بيضاء.