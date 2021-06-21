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الأردن.. "باسم عوض الله" أمام محكمة أمن الدولة بالبدلة الزرقاء

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الأردن.. "باسم عوض الله" أمام محكمة أمن الدولة بالبدلة الزرقاء الأردن.. "باسم عوض الله" أمام محكمة أمن الدولة بالبدلة الزرقاء
لائحة الاتهامات شملت جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم

الأردن..

بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، في نظر أولى جلسات المحاكمة للمتهمين بقضية الفتنة باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

وبحسب وكالة أنباء "بترا" شملت لائحة الاتهامات الموجهة لهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وتضمنت لائحة الاتهامات جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

ووفق لائحة الاتهام؛ فإن الأدلة تؤكد وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني، مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، إضافة إلى زكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.

وأضافت اللائحة، أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.

وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء ، لإحداث الفتنة".

وتنصّ لائحة الاتهام، على أن عوض الله هاجم سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

"استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلطة لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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