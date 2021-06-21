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"تعليم سراة عبيدة" يودع أكثر من 369 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات

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"تعليم سراة عبيدة" يودع أكثر من 369 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات "تعليم سراة عبيدة" يودع أكثر من 369 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات
مكافآت شهر شوال من العام الدراسي الحالي 1442

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ 369,750 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات التربية الخاصة.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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