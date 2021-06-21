إزالة 7 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركزين بالمنيا

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تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف حالات البناء المخالفة والعشوائية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إزالة في المهد لـ 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية على مساحة 8 قراريط و18 سهما بقرى أبوسيدهم، وأبوحسين، والروبي، والطيبة، التابعة لمجلس قروي شوشة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز على مساحة ١٠٠ متر بقرية تلة.