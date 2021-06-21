تزامنًا مع الانقلاب الصيفي.. بني سويف تشهد تجربة حية لقياس محيط الأرض

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نفذ طلاب المرحلة الإعدادية، الانقلاب الصيفي، الذي يحتفل به العالم يوم 21 يونيو من كل عام، والذي اكتشفه العالم ايراتوستينس، وشهرته «بيتا» وهو من اصل ليبى واستطاع ان يكتشف اطول نهار واقصر ظل للاشياء من خلال قياس محيط الارض الذي يحدث يوم 21 يونيو من كل عام، وتتعامد فيه الشمس فوق الأشياء والأشخاص.

وأيضًا يصبح ظل كل شئ مثله، ويعد أطول نهار في العام، وهو ما يمثل الانقلاب الصيفي، الذي يبدأ في مثل هذا اليوم من كل عام ويحتفل به دول العالم وهو اليوم الذي اكتشفه العالم الليبى الأصل، بيتا في عام 205 قبل الميلاد، واكتشف به محيط الأرض من خلال أدوات بسيطة، أثبتها العلم لاحقًا.

وقام المركزالاستكشافى التابع لمديرية التربية والتعليم، باصطحاب عددًا من طلاب المرحلة الإعدادية إلى مدرسه صلاح الدين فيوتشر، بمدينه بني سويف الجديدة، شرق النيل، لأجل أن يقوم بتحقيق الظاهرة الفلكية على الطبيعة في الثانية عشر من ظهر أمس، إذ أصبح ظل كل شيئًا مثله وهو ما يعد البداية الفعلية لفصل الصيف من كل عام.

وقالت نجلاء شلبي، مديرة المركز الاستكشافى للعلوم ببني سويف، إن المركز يستهدف تدريب طلاب المرحلة الإعدادية على كيفية التعامل مع الظواهر العلمية ضمن الأنشطة التي يقوم بها، تحت رعاية سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الظاهرة التي تمت، تأتي في البلاد التي تقع في نصف الكرة الأرضية الشمالية، إذ يكون طوله أقل من أي شيء فيها وقت الظهر، ـقصى ما يمكن وهو يوم الانقلاب الصيفي الذي يوافق الحادي والعشرين من يونيو من كل عام وهو يكاد يكون منعدما ولا يوجد في الليل نهائيا عند الدول التي تقع على خط 23 ونص.