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محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري

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محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري

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واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها لمتابعة المشروعات الجارية من أجل تحويل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى لواقع ملموس حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات من خلال قيام المسئولين بالمحافظة بالزيارة الميدانية لهذه المشروعات الجارية بقرى الإيمان والشهامة والسماحة والأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو .

وشملت هذه المشروعات محطة رفع للصرف الصحى وإحلال وتجديد مجمع مدارس الشهامة والتعليم المجتمعى بالأيمان، مع إنشاء وحدة بيطرية ،وإنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب الإيمان، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة ومكتب بريد بالشهامة لتأتى بعض هذه المشروعات ضمن المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة والتي تم تنفيذها في 13 قرية بها 83 مشروع بمختلف القطاعات بإعتمادات 280.7 مليون جنيه .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ 192 مشروع قابلة للزيادة ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و377 نجع وكفر وعزبة على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة من أجل تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظة ورفع جودة وكفاءة شبكات البنية الأساسية والمواقع الخدمية.

المصرى اليوم

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