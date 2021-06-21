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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 82.1 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

أشاد المحافظ بالطلبة والطالبات للنجاح والتفوق كذلك أولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية، مؤكدًا على حصول 15 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية بادارت العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و809 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و485 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة الناجحين 82.1%.

من ناحية أخرى اعتمد المحافظ نتيجة شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح بلغت 100%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف البصر بنسبة نجاح بلغت 100%

حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة والكنترول، وخالد ابو سلمه، مدير ادارة التعليم الاعدادي بالمديرية، وايهاب الخليلي مدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

المصرى اليوم

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