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ضبط 14 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمركز سمالوط بالمنيا

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ضبط 14 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمركز سمالوط بالمنيا ضبط 14 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمركز سمالوط بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز سمالوط، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، وتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية، وإزالة الإشغالات، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة ، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز سمالوط، أن الحملات أسفرت عن تحرير28 مخالفة متنوعة، منها 15 محضر تمويني للمخابز المخالفة، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وغير مطابة للمواصفات، وعدم وجود لوحة اعلان)، كما تم تحرير محضرين لمحل لعب أطفال، ومحل ملابس، لعدم اعلانهما عن الاسعار، و8 محاضر متنوعة لعدد من الهيبر ماركت ولمخابز حلويات، تنوعت ما بين، (وجود أصناف بها نقص وزن، وعدم اعلان ، واصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما حررت الوحدة المحلية بسمالوط، 3 محاضر لمحل جزارة ومحل مجمدات وثلاجة حفظ لحوم، لعدم حملهما شهادات صحية والإدارة بدون ترخيص، كما تم ضبط 14 حالة عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري معهم، كما تم تنفيذ 20 ازالة إدارية، تنوعت ما بين، (تندات، وخوارج)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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