غدا .. «صحة المنيا» تطلق قوافل طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مغاغة

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمديرية ستقوم بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى شارونة وقفادة ودير الجرنوس بمركز مغاغة، وذلك بدءاً من غدا الثلاثاء 22 يونيه الجاري حتى الخميس 24 يونيه، وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، انه سيتم تنفيذ القافلة بإستخدام العيادات المتنقلة على مدار 3 أيام بقرى مغاغة، بحيث ستكون قرية قفادة يوم الثلاثاء 22/6، وقرية شارونة يوم الأربعاء 23/6، وقرية دير الجرنوس يوم الخميس 24/6، مشيرة إلى انه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان بالإضافة إلى عيادة النساء والأطفال.