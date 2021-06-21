أخبار عاجلة

حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تشارك في الاجتماع "23" للجنة الإلكترونية بمجلس التعاون

Print
المملكة تشارك في الاجتماع "23" للجنة الحكومة الإلكترونية بمجلس التعاون المملكة تشارك في الاجتماع "23" للجنة الإلكترونية بمجلس التعاون
تضمن بحث مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس

المملكة تشارك في الاجتماع

شاركت المملكة العربية ممثلة بهيئة الرقمية في الاجتماع "23" للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، برئاسة مملكة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالإضافة إلى رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعددٍ من المختصين في الأمانة العامة للمجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بدءاً من الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين، وإعداد نموذج قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية، ومبادرة تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس، وصولاً إلى مقترح إنشاء فريق عمل مختص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومبادرة إعداد وتنفيذ خطة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

وتشارك هيئة الحكومة الرقمية في هذا الاجتماع الذي يعقد دورياً، سعياً منها إلى تعزيز آليات التعاون، والاستفادة من تجارب دول المجلس، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التحول الرقمي الحكومي، بما ينتج عنه العديد من التوصيات المهمة التي ترتقي بمستوى أعمال الحكومات في دول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية