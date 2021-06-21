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العراق .. 4 إعدامات و"مؤبد" بحق قاضي "داعش"

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العراق .. 4 إعدامات و"مؤبد" بحق قاضي "داعش" العراق .. 4 إعدامات و"مؤبد" بحق قاضي "داعش"
شارك في عدة عمليات إرهابية

العراق .. 4 إعدامات و

أصدر القضاء العراقي، اليوم (الاثنين)، خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم "داعش" الإرهابي عن جرائم مختلفة.

وبين مجلس القضاء الأعلى في بيان نقله " اليوم"، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام أربعة مرات شنقًا حتى الموت، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد.

وأوضح أن ذلك الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى.

وأضاف أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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