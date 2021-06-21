أخبار عاجلة

حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رئيسي": أدعم مفاوضات فيينا لكن سياسة إيران الخارجية لن تقيد بالاتفاق النووي

Print
"رئيسي": أدعم مفاوضات فيينا لكن سياسة إيران الخارجية لن تقيد بالاتفاق النووي "رئيسي": أدعم مفاوضات فيينا لكن سياسة إيران الخارجية لن تقيد بالاتفاق النووي
اعتبر أن الدول الأوروبية مطالبة بتطبيق التزاماته

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم (الاثنين)، دعمه مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، بما يضمن مصالح بلاده.

وبين "رئيسي" في أول مؤتمر صحافي له منذ فوزه بالانتخابات، أن سياسة إيران الخارجية لن تكون مقيدة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفقاً لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "الاتفاق النووي يجب أن تحييه الدول الأوروبية التي لم تطبق الالتزامات والولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق".

وأشار إلى أن فريق التفاوض الحالي في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، سيواصل المفاوضات، وأن حكومته ستعمل على إلغاء كل إجراءات الحظر ضد إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

انضمام ناصر ماهر وبيكهام لتدريبات المنتخب الأولمبي

انضمام ناصر ماهر وبيكهام لتدريبات المنتخب الأولمبي