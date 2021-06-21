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 إذا كنت مسافرًا خارج .. 10 خطوات لإجراء تحليل

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 إذا كنت مسافرًا خارج مصر .. 10 خطوات لإجراء تحليل فيروس كورونا  إذا كنت مسافرًا خارج .. 10 خطوات لإجراء تحليل

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وفرت وزارة الصحة والسكان الاجراءات اللازمة لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا كوفيد 19 للمسافرين خارج وخاصية الحجز المسبق، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للمعامل وفروعها خصصت هذه الخدمة بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وترصد «المصري اليوم» 10 خطوات لازمة منذ بداية الحجز حتي مغادرة البلاد من خلال الحجر الصحي بالمطار..

- البداية، الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة https://www.clab.mohp.gov.eg/.

- التسجيل على لينك تحديد الموعد لملء استمارة البيانات المطلوبة.

- تتضمن الاستمارة التاريخ المراد إجراء الاختبار فيه وعدد المسافرين والدول المراد السفر إليها.

- وإذا كان فردا واحدا يتم ملء بيانات الاسم باللغة الإنجليزية والرقم القومي ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد والنوع والوظيفة ورقم الهاتف.

- إذا كان أكثر من فرد، يتم ملء استمارة لكل فرد من عدد المسافرين.

- ثم يتم تحديد الميعاد والمكان الذي يتم اختياره من بين فروع المعامل المتواجدة في كافة المحافظات وتتراوح ما بين مكان واثنين باستثناء القاهرة بها 4 مقار بالإضافة للإدارة المركزية للمعامل.

- حددت وزارة الصحة مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من الساعة 7 ص حتى الساعة 7 م وأيام الجمعة والعطلات من الساعة 9 ص حتى الساعة 3م.

- يتم التوجه لإجراء التحليل لفيروس كورونا في المواعيد المحددة، على أن تكون النتيجة متاحة خلال من 24 إلى 48 ساعة.

- تكلفة التحليل 1200 جنيه، ويتم تسديد الرسوم وإجراء جميع المعاملات المالية باستخدام البطاقات الائتمانية (الفيزا).

- تتيح المعامل نتيجة التحليل بالباركود من خلال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية المختلفة.

المصرى اليوم

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