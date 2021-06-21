ضبط ١٠٦٣ مخالفة دوائية في حملة موسعة علي المنشآت الطبية الخاصة بالشرقية

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق وفاقوس وديرب نجم، حملة موسعة للتفتيش على عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، للتأكد من مدي إلتزامها بقوانين العمل المنظمة لها، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، والمنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٠٦٣ وحدة عبوة وأمبول وقطعة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت في ‏أدوية ومستلزمات ومستحضرات طبية بدون فواتير بأماكن تعمل بدون ترخيص، وتفتح أبوابها للجمهور بالمخالفة للقانون، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات بمكان غير مرخص، وأدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية موجودة بمكان يعمل بدون ترخيص، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط كيس دم مجهول المصدر، وكواشف معملية، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، وإدارة منشآت طبية تعمل بدون ترخيص.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.