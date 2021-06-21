الجيزة : رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري بالهرم ( صور)

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء محافظة الجيزة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى متابعة شركات النظافة العاملة بالمحافظة .

وفى ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم من رفع 350 طن مخلفات من خلال 29 نقلة بسيارات النظافة على مدار ثلاث أيام متتالية من مناطق منشأه البكاري وكفر غطاطي حيث شملت الأعمال رفع المخلفات من المناطق اسفل الطريق الدائري نطاق غطاطي بجوار وحده المرور ورفع كافه التراكمات بشارع الترعه بكفر غطاطي وكذلك اعمال النظافه ورفع المخلفات من شارع الكوثر باللبيني فيصل .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.