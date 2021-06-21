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احتفالاً بيوم اللاجئ .. عرض فيلم «ما وراء المحيط» لدعم قضايا الهجرة واللجوء

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احتفالاً بيوم اللاجئ .. عرض فيلم «ما وراء المحيط» لدعم قضايا الهجرة واللجوء احتفالاً بيوم اللاجئ .. عرض فيلم «ما وراء المحيط» لدعم قضايا الهجرة واللجوء

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في إطار الاحتفالات بيوم اللاجئ العالمي، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساء أمس عرضا خاصا للفيلم الوثائقي «ما وراء المحيط» الذي يروي قصة محاولة المغامرين المصريين عُمر سمرة وعُمر نور عبور المحيط الأطلنطى بقارب تجديف، وهو الحدث الذي قرر المغامران إهداءه إلى اللاجئين حول العالم لتسليط الضوء على قضية رحلة اللجوء وما يعانيه اللاجئون أثناء فرارهم من بلادهم مجبورين بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد.

وقد خصصت المفوضية وقتا للنقاش بعد عرض الفيلم مع عمر سمرة وعمر نور، ولطرح الأسئلة المختلفة عليهم من الحضور، وتطرق الحديث عن أوضاع اللاجئين ومعاناتهم في العالم، وأدارت النقاش الفنانة مي عبدالعزيز. وكان من بين الحضور شخصيات عامة وفنانون وسفراء لدول مختلفة.

الجدير بالذكر أنه تم من قبل عرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي تحت رعاية وزارة الثقافة، وتلقى ردود أفعال إيجابية من الحضور في العرضين. ومن المتوقع إطلاق الفيلم بدور العرض في والشرق الأوسط بنهاية فصل الصيف.

الفيلم من سيناريو وإخراج وإنتاج ماركو أنطونيو أورسينى، بالتعاون مع DHL ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المواهب السينمائية الصاعدة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وشارك في الإنتاج التنفيذى عمر سمرة وعمر نور.

المصرى اليوم

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