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طوارىء في المقاصة استعدادا للزمالك.. ومفأجاة تنتظر الأبيض

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طوارىء في مصر المقاصة استعدادا للزمالك.. ومفأجاة تنتظر الأبيض طوارىء في المقاصة استعدادا للزمالك.. ومفأجاة تنتظر الأبيض

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حرص الفريق الكروي الأول بنادي المقاصة على رفع حالة الطوارىء القصوى داخل صفوف الفريق، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء على السويس الجديد، ضمن منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

حيث فضل محمد عظيمة المدير الفني للفريق على الدخول فى معسكر مغلق سبق المباراة وتجهيز اللاعبين لمواجة اليوم وعلاج الاخطاء والسلبيات التي ظهرت فى اخر مباريات الفريق أمام الاتحاد السكندري لتلاشيها أمام الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن عظيمة يجهز مفاجأة للزمالك من خلال تجهيز بعض اللاعبين للدفع بهم فى المباراة.

وتاهل المقاصة لهذا الدور بعد فوزه على أشمون فى دور ال32 وسيراميكا كيلوباترا فى دور الـ16 .

المصرى اليوم

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