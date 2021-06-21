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حرص الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة على رفع حالة الطوارىء القصوى داخل صفوف الفريق، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع الزمالك عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

حيث فضل محمد عظيمة المدير الفني للفريق على الدخول فى معسكر مغلق سبق المباراة وتجهيز اللاعبين لمواجة اليوم وعلاج الاخطاء والسلبيات التي ظهرت فى اخر مباريات الفريق أمام الاتحاد السكندري لتلاشيها أمام الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن عظيمة يجهز مفاجأة للزمالك من خلال تجهيز بعض اللاعبين للدفع بهم فى المباراة.

وتاهل المقاصة لهذا الدور بعد فوزه على أشمون فى دور ال32 وسيراميكا كيلوباترا فى دور الـ16 .