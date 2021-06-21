أخبار عاجلة

حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي

افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي

طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟

طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟

بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر

بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر

اختتام مناورات "سي بريز" في البحر الأسود

اختتام مناورات "سي بريز" في البحر الأسود