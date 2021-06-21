التايكوندو العالمي يرشح مدرب مصري للتحكيم بأولمبياد طوكيو

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ترشح الكابتن محمد عادل، مدرب التايكوندو بأندية وادى دجلة للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 إلى 8 أغسطس المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويحظى الكابتن محمد عادل بمسيرة مهنية مميزة، فمنذ أصبح حكم تايكوندو دولي عام 2004، حصل على جوائز أحسن حكم في العام عام 2018، وضمن أحسن 50 حكم في العالم عام 2019، بالإضافة إلى حصوله على أحسن حكم في إفريقيا لعامي 2017 و2018، كما تم اختياره من ضمن أحسن 30 حكم في العالم للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب أنه يشغل عضوية اللجنة العليا للحكام للاتحاد المصري للتايكوندو.

ويذكر أنه تم تأجيل الأولمبياد من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.