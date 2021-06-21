أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

التايكوندو العالمي يرشح مدرب مصري للتحكيم بأولمبياد طوكيو

Print
التايكوندو العالمي يرشح مدرب مصري للتحكيم بأولمبياد طوكيو التايكوندو العالمي يرشح مدرب مصري للتحكيم بأولمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ترشح الكابتن محمد عادل، مدرب التايكوندو بأندية وادى دجلة للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 إلى 8 أغسطس المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويحظى الكابتن محمد عادل بمسيرة مهنية مميزة، فمنذ أصبح حكم تايكوندو دولي عام 2004، حصل على جوائز أحسن حكم في العام عام 2018، وضمن أحسن 50 حكم في العالم عام 2019، بالإضافة إلى حصوله على أحسن حكم في إفريقيا لعامي 2017 و2018، كما تم اختياره من ضمن أحسن 30 حكم في العالم للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب أنه يشغل عضوية اللجنة العليا للحكام للاتحاد المصري للتايكوندو.

ويذكر أنه تم تأجيل الأولمبياد من العام الماضي بسبب تفشي المستجد، ومن المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا