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«نقل النواب» تناقش أزمة ديون شركة «ابيلا » وتشكل لجنة قانونية

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«نقل النواب» تناقش أزمة ديون شركة «ابيلا مصر» وتشكل لجنة قانونية «نقل النواب» تناقش أزمة ديون شركة «ابيلا » وتشكل لجنة قانونية

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن الرئيس عبدالفتاح أخذ على عاتقه تمكين الشباب والمرأة، مشيرا إلى أنه لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كان بيننا اليوم اثنان من الشباب لحل مشاكل المواطنين، هما محمد عماد عبدالقادر نائب محافظ الفيوم وايمان ريان نائب محافظ القليوبية، لافتا إلى أنهما أثبتا أنهما أهل للثقة.

وقال عابد أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا ) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر- إن لجنة النقل والمواصلات تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن نسمح بإهدار للمال العام، وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.

كما وجه النائب علاء عابد عددا من الاسئلة حول ديون شركة «ابيلا مصر»: هل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا لبنك HSBC؟ وما سبب ذلك حيث إنها ٢% وفائدة البنك المركزي ١٥%؟.

ومن جانبه، وجه النائب مصطفي بكري عدة أسئلة لمسئولي هيئة النقل والمواصلات، وقال: «كيف تمت الموافقة من الأساس على التعامل بفائدة ٢% وكانت فائدة البنك المركزي ١٥ % وبالتالي تم إضاعة أكثر من ٢٥ مليون جنيه على الدولة؟، ومنذ اربع سنوات تعمل لجنة فض منازعات ولم تصل لحل، وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة».

وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة ابيلا مصر، وتم تشكيل لجنة قانونية من لجنة النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب احمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبدالوهاب، والدكتور محمد على مستشار لجنة النقل والمواصلات.

المصرى اليوم

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