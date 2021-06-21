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«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنازل

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قامت الفرق الطبية المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، ضمن برنامج الزيارات المنزلية، بتطعيم المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين على الحركة بلقاح كورونا بمنازلهم، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، حيث يتم التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وسط إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم بالمنازل.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد كوفيد ١٩.

المصرى اليوم

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