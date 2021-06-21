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15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط مياه قنا - سفاجا

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15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط مياه قنا - سفاجا 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط مياه قنا - سفاجا

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أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر انه قد تم اتهاء اعمال إحلال وتجديد عدد ٨ طلمبات رفع المياه بروافع خط مياه ( قنا _ سفاجا ) وأضاف رئيس الشركة انه قد تم بدء تشغيل الطلمبات والتي تصل تكلفتها إلى ١٥ مليون جنيه وستساهم اعمال الاحلال والتجديد في تحسين كميات المياه وتحسين خدمات مياه الشرب.

وكان عيسي قد قام بجولة تفقدية لعدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل بها حيث تفقد محطات مياه الشرب بالاضافة إلى تفقد روافع مياه خط قنا _سفاجا والتقي العاملين للتعرف على مطالبهم لتحسين سير العمل.

وجاءت الجولة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والمواقع لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

المصرى اليوم

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