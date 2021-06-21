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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقديم تقريره إلى الإدارة فيما يتعلق بصفقات الفريق للموسم الجديد بعد وضع رؤيته فيما يتعلق بالراحلين واللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى الفريق.
واتفق كارتيرون مع إدارة الزمالك على عدم الإعلان بشكل نهائي عن صفقات الموسم الجديد أو الراحلين إلا مع نهاية الموسم للحفاظ على تركيز الجميع داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الموسم لايزال طويلا، والفريق أمامه منافسات صعبة في مشوار بطولة الدوري وعدم تشتيت ذهن اللاعبين.
كارتيرون قدم تقريره لسرعة حسم تلك الصفقات في الوقت الحالي ولعدم الانتظار والدخول في مزايدات مع بعض الأندية على الصفقات الجديدة في الوقت الحالي مما يؤدي لارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير وبدون داعٍ.