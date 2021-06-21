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محافظ أسوان يدشن الدفعة الثامنة لمشروع تحديث سيارات السيرفيس

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محافظ أسوان يدشن الدفعة الثامنة لمشروع تحديث سيارات السيرفيس محافظ أسوان يدشن الدفعة الثامنة لمشروع تحديث سيارات السيرفيس

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين الدفعة الثامنة على التوالي لأسطول مشروع تحديث سيارات السيرفيس والتي شملت 20 سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة من بينها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك لخطوط سير قرى أبوالريش والأعقاب، بالإضافة إلى مركز نصر النوبة وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى .

حضر فعاليات التدشين أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعى المصرى، وعمران أحمد رئيس فرع البنك بأسوان، وقيادات المحافظة والبنك .

وأثناء قيامه بتسليم السائقين مفاتيح السيارات الحديثة وخطابات البنك، أكد اللواء أشرف عطية تنفيذ ما تم إعلانه من قبل بتفريغ المحافظة بالكامل من سيارات الربع نقل (الكبود) بنهاية العام الحالي واستبدال وسائل نقل حضارية وآمنة بها لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وبما يليق بمكانتها السياحية والعالمية .

ومن جانبه، أوضح رئيس البنك الزراعى المصرى أن هناك العديد من التسهيلات المقدمة من البنك، منها دفع مقدم 25 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 6 % ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 6 سنوات، ومدة سماح 3 شهور .

المصرى اليوم

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