زراعة الوادي الجديد: تنفيذ دورة طرق إدارة ومراقبة دودة الحشد الخريفية

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اكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، انه تم تنفيذ فاعليات دورة طرق ادارة ومراقبة دودة الحشد الخريفية، في إطار تنفيد المشروع الوطني للإستجابة الطارئة لدودة الحشد الخريفية في مصر،بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة الفاو.

وقال، انه تم تنفيذ اول الدورات التدريبية بمركز الخارجة برئاسة الدكتور احمد حسين، استشاري وقاية النبات للمكتب الاقليمي للفاو، وعدد من الأساتذة والمتخصصين، ولفيف من مديري الادارات والمهندسين والمشرفين الزراعيين.

واضاف، ان الدورات تهدف لاثراء المعلومة وتعليم المشرفين كيفية رصد واكتشاف الحشرة حيث شملت الدورة على التعريف بخطورة حشرة دودة الحشد الخريفية، واسباب ظهورها واضرارها، وكيفية التعرف عليها، واعراض ومظاهر الإصابة والضرر الناتج، وشرح طرق الفحص الحقلي لدودة الحشد من حيث اعراض الاصابة في الاعمار والورقية ووقت الفحص واخذ عينات من كل حقل .

وأضاف ان، الندوة شملت كيفية استخدام تطبيق الفاو للرصد من خلال إحدى البرامج الإلكترونية فهناك برنامج مخصص من خلال المحمول لرصد حالات الاصابة ومواقعها والابلاغ عنها لاتخاذ القرار المناسب، بجانب التعريف بدورة حياة الحشرة وكيفية التعرف عليها في جميع اطوارها، والاعداء الحيوية في حقول الذرة الشامية وتشمل الطفيليات، المفترسات، الممرضات، علاوة على شرح اهم طرق المكافحة الكيميائية، اهم المبيدات الحشرية مجاميعها والامن منها لمكافحة دودة الحشد، والتوصية باهم المبيدات الكيميائية المتخصصة لمكافحة الافة، كيفية اختيار برنامج المكافحة الكيميائية طبقا لنوع المحصول.

مشيرا إلى تنفيذ زيارة حقلية لأحد الحقول،وتم تنفيذ تجربة عملية على كيفية عمل وتركيب المصائد الفورمونية، واهم الاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء تركيب المصائد ووضع الفرمون.