أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة الوادي الجديد تطلق أرشيفها الرقمي للرسائل العلمية

Print
جامعة الوادي الجديد تطلق أرشيفها الرقمي للرسائل العلمية جامعة الوادي الجديد تطلق أرشيفها الرقمي للرسائل العلمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، ان الجامعة أطلقت ارشيفها الرقمي للمجلات العلمية وهى خطوة هامة في رفع تصنيف مجلات الجامعة العلمية وتعزيز تصنيف الجامعة والذي ينعكس ايجابيًا على المكانة العلمية للدولة المصرية ويتوافق مع رؤية القيادة السياسية 2030.

من جانبه قال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان الإهتمام بتصنيف مجلات الجامعة ومراعاة استيفاءها للمعايير الوطنية والدولية وتقديم الدعم الفني لها وبناء القدرات الإدارية للقائمين على إدارة تلك المجلات هي أولوية قصوى بالنسبة له خلال الفترة الحالية، ومركز تكنولوجيا المعلومات يقدم خدمات التحول الرقمي لجميع قطاعات الجامعة بمستوي تنافسي وجودة عالية.

واكد الدكتور عمرو حسن فتوح المشرف الفني على المجلات العلمية بالجامعة ومدير وحدة المكتبة الرقمية والانتحال العلمي، انه قام بتصميم وإعداد هذا الأرشيف ليتيح من خلاله المجلات العلمية التي أطلقتها الجامعة حتى يسهل الوصول إليها من جانب الباحثين وأعضاء هيئة من خلال نافذة واحدة، وجاء ذلك في إطار الخُطة الزمنية التي وضعها لتصنيف مجلات الجامعة والتي تبدأ من الإنشاء حتى التكشيف في قواعد المعلومات العالمية، ومن مميزات النشر بهذه المجلات سرعة التحكيم والنشر في وظل وجود هيئة تحكيم ذات خبرة من داخل وخارجها، حيث تقبل هذه المجلات نشر الأبحاث العلمية وعروض الرسائل الجامعية والكتب ونشر ملخصات البحوث الجارية، كما إنها تتبع سياسة التحكيم الأعمى لضمان نزاهة وشفافية عملية التحكيم، ويمكن تتبع دورة النشر من خلال النظام الآلي للمجلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021