أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

الإيموبيليا.. تاريخ داخل شقق الفنانين

Print
الإيموبيليا.. تاريخ مصر داخل شقق الفنانين الإيموبيليا.. تاريخ داخل شقق الفنانين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، صدرت مسرحية للكاتب والشاعر مينا ناصف، بعنوان «الإيموبيليا» عن دار المثقف للطبع والنشر.

«الإيموبيليا» أول عمل أدبي يتناول تاريخ وأسرار عمارة «الإيموبيليا» والتي تمثل جزء من تاريخ الحديث، حيث شهدت مصر في أربعينيات القرن الماضي أحداثا متلاحقة بالغة الخطورة وشديدة التعقيد، وكانت عمارة الإيموبيليا مسرحا كبيرا دارت على خشبته الكثير من هذه الأحداث.

تصدر المسرحية عن دار نشر «المثقف» لصاحبها ومؤسسها خالد عدلي، مينا ناصف شاعر وكاتب مسرحي ورئيس تحرير سابق لمجلة «إضاءات» ومؤسس بمركز دوار الفنون، صدر له ديوان شعر (أنا مسلم أنا مسيحي) ديوان شعر صوفي باللهجة المصرية العامية، ومسرحية «الأسطورة» .

و يجنح خيال المؤلف للتنقل عبر شقق الفنانين في العمارة، فها تفتح لنا أسمهان باب شقتها؛ لنجلس معها، ومع كل رشفة خمر نعرف كواليس اتهامها بالتجسس لحساب الإنجليز؛ وعلاقتها بحسنين باشا، وصراعها مع الملكة نازلي، نذهب بصحبتها لكازينو بديعة مصابني؛ لنشاهد حكمت فهمي، والتي كونت تجسس ألمانية بالتعاون مع أدلر، ثم نعود بصحبة أسمهان إلى الإيموبيليا ندق باب شقة «نجيب الريحاني» نسهر ونسخر من الحياة، وفي نهاية السهرة نذهب بصحبة «عبدالوهاب» لنتعرف منه على كواليس فيلم رصاصة في القلب .

ومن قلب شقة في الجناح القبلي نسمع من «الأميرة شويكار» أسرار القصر الملكي، ومع دخان السجائر المتصاعد في شقتي «عبود باشا وشيكوريل» نشاهد الصراع الإنجليزي الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، ومن داخل مصانع ومقاهي مصر نعيش صراع حسن البنا وهنري كورييل ..

وفي شقة نقابة الصحفيين بالطابق الأول نحتسي الشاي؛ لنعرف كيف كانت تُحكم مصر، ثم نصعد إلى شقة «كاميليا»؛ لنشاهد قصص الجنس والحب والحرب، ومع آذان الفجر ندخل شقة «ليلى مراد» لنعرف حقيقة إسلامها، وعلاقتها بالممثلة اليهودية المحبة لإسرائيل راقية إبراهيم، وفي البهو الرئيسي للإيموبيليا يقف الملك فاروق متنكرا؛ لنسأل ماذا يفعل ملك في شقة في وسط البلد؟

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021