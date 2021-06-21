أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الرئيس الصيني يهنئ إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا لإيران

Print
الرئيس الصيني يهنئ إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا لإيران الرئيس الصيني يهنئ إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا لإيران

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ أرسل تهانيه اليوم الاثنين إلى إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيسا جديدا لإيران وقال إن الدولتين «شريكتان استراتيجيتان».

وفاز رئيسي، وهو من غلاة المحافظين ومنتقد شرس للغرب، بالانتخابات التي جرت يوم الجمعة. ولدى الصين علاقات وثيقة في مجالي الأعمال والطاقة مع إيران، لكن عليها أن تتحرك بحرص لأنها استثمرت أيضا في علاقات طيبة مع ، الخصم الإقليمي لإيران.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي قال إن هذا العام هو الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران، ونقلت عن شي قوله «أعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الصينية-الإيرانية».

وأضاف شي أنه مستعد للعمل مع رئيسي لتعزيز التواصل الاستراتيجي والثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع وتعميق نطاق التعاون المثمر للجانبين.
والصين من القوى الست العالمية التي تشارك في مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية