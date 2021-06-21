الرئيس الصيني يهنئ إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا لإيران

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ أرسل تهانيه اليوم الاثنين إلى إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيسا جديدا لإيران وقال إن الدولتين «شريكتان استراتيجيتان».

وفاز رئيسي، وهو من غلاة المحافظين ومنتقد شرس للغرب، بالانتخابات التي جرت يوم الجمعة. ولدى الصين علاقات وثيقة في مجالي الأعمال والطاقة مع إيران، لكن عليها أن تتحرك بحرص لأنها استثمرت أيضا في علاقات طيبة مع السعودية، الخصم الإقليمي لإيران.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي قال إن هذا العام هو الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران، ونقلت عن شي قوله «أعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الصينية-الإيرانية».

وأضاف شي أنه مستعد للعمل مع رئيسي لتعزيز التواصل الاستراتيجي والثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع وتعميق نطاق التعاون المثمر للجانبين.

والصين من القوى الست العالمية التي تشارك في مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.