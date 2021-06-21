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بسبب كورونا الهندية .. إسرائيل تعيد النظر في إمكانية إعادة إلزام السكان بارتداء الكمامات

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بسبب كورونا الهندية .. إسرائيل تعيد النظر في إمكانية إعادة إلزام السكان بارتداء الكمامات بسبب كورونا الهندية .. إسرائيل تعيد النظر في إمكانية إعادة إلزام السكان بارتداء الكمامات

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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تنظر في إمكانية إعادة إلزام السكان بوضع الكمامات في المدارس والأماكن المغلقة، وفي مطار بن جوريون، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، في إطار مكافحة تفشي ولا سيما السلالة الهندية.

وقررت الإسرائيلية زيادة عدد النقاط المخصصة لإجراء فحوصات لكشف فيروس كورونا في المطار، وتشديد إجراءات تطبيق الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد، وتم تجنيد 250 شرطيا لهذا الغرض، كما تقرر حظر السفر إلى عدة دول مصنفة حمراء، وهي الأرجنتين، وروسيا، والهند، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، والبرازيل، إلا بعد الحصول على مصادقة مسبقة من لجنة استثناءات.

وأوصى طاقم خاص في وزارة الصحة بتطعيم جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشددا على من هم بحالة صحية تعرضهم للخطر بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

المصرى اليوم

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