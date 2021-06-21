توتا تحول منزل والديها للوحة فنية شاملة

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لوحة فنية كبيرة، ليست لها ابعاد محددة، فحدودها كل البيت، هكذا اختارت توتا تواب، ان تستغل فترة بقائها بالمنزل، خلال ايام حظر كورونا لتحول منزلها إلى لوحة إبداعية كبيرة.

عام كامل، استطاعت فيه كريستينا، المعروفة باسم توتا ان تحول منزل اسرتها إلى قطعة فنية، لم تترك فيه مكانا أو بابا دون ان تضع فيه افكارها، حتى انها استغلت اكواب واطباق والدتها، فرسمت عليها صورا النجوم.

تقول توتا، كانت البداية عندما سافر والداى في شهر مايو من العام السابق 2020، وقتها فكرت في الرسم على باب الحمام، وقد حقق فيديو تغيير شكله والرسم عليه 2 مليون مشاهد وهو ما شجعنى للاستمرار في الرسم، بتبدأ رحلتها في تحويل كل مقتنيات المنزل، حيث رسمت على الابواب ثم الحوائط، لتنتقل بعدها إلى الشبابيك والترابيزات، فالزجاجات والاطباق، إلا ان دهان حجرتها وتغيير شكلها كان الاصعب، حيث استغرق العمل فيها 48 ساعة متكاملةوبسبب استخدامها للتنر والمواد الكيماوية في تنظيف يديها، اصيبت بالحساسية

الوان الماية واللاكيه والفحم..كل انواع الالوان استخدمتها توتا، كما انها لم تتوقف عند فن محدد، فقد اختارت فن البورتريه للأطباق، فيما اختارت النقوش الاسلامية للاثاث، وزينت مفاتيج الكهرباء برسم الالات الموسيقية، بحثا عن التنوع وارضاء كل الاذواق والخروج من حالة الملل عند الالتزام بمدرسة فنية واحدة.

رحلة توتا الفنية بدأت منذ منذ ان كانت في سن السادسة، حيث بدأت في رسم اللوحات الصغيرة، وشجعها والدها على للاستمرار وتنمية موهبتها، لكنها اختارت إلا تدرسه، بحثا عن علوم أخرى، لتتخصص في الالات الموسيقية وتعمل مدرسة للموسيقي في احدى مدارس اللغات، لكنها لا تزال تمارس حبها للرسم.

وتضيف توتا ذات ال27 عام :بعد انتهائي من رسم منزلى، توجهت إلى كلية التربية النوعية بجامعة حلوان، حيث وافق عميد الكلية على ان اقوم بتحويل قاعات الامتحانات الخاصة بالطلاب إلى عمل فنى يريح اعصاب الطلاب، وبالفعل انتهيت من رسم العديد من الجدران وتم تكريمى بالكلية .

وتتابع: احلم بتحويل الشوارع إلى لوحات الفنية، وساسعي إلى تغيير الحوائط القبيحة إلى عمل فنى جميل، أما عن مشروعها الخاص تقول «اتمنى استثمار مقتنياتنا من الأثاث القديم وتحويله إلى اثاث جديد لتخفيف الاعباء على الشباب المقبل على الزواج من خلال توفير اثاث جميل ومتين وبسعر رخيص.