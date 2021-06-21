عضو لجنة التشييد تطالب بإحياء فكرة تأسيس صندوق لضمان مخاطر العمل في أفريقيا

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أكدت الدكتورة نيفين عبدالخالق، رئيس لجنة التنمية المستدامة وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، الاثنين، على ضرورة الاهتمام بملف تمويل المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات والاستشارات المصرية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف تسهيل عمليات التمويل ومواجهة أية صعوبات تتعلق بخطابات الضمان أو «الكاش فلو».

جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال لمناقشة فرص تصدير الخدمات الاستشارية للأسواق الافريقية، اليوم الاثنين.

وأضافت أن قيام البنوك المصرية بفتح أفرع لها في دول افريقيا سوف يسهل من دخول الشركات المصرية في المنافسة في السوق الافريقية بشكل يضمن للمقاول والاستشاري تمويل المشروعات والسيولة النقدية «الكاش»

وطالبت عبدالخالق، بإحياء فكرة عمل صندوق لمخاطر العمل في أفريقيا، من خلال مساهمات الشركات الراغبة في تصدير خدماتها والدولة وذلك لضمان التمويل المناسب وعمل دراسة مخاطر متكاملة، بما يساعد جميع الشركات بأحجامها المختلفة للتوجه نحو المنافسة الدولية في أفريقيا.

وقال المهندس مدحت القاضي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوقت قد أصبح مناسبًا جدًا لاستغلال العلاقات الدولية والدبلوماسية الوطيدة بين مصر ومختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من الطاقات والامكانيات الضخمة للشركات المحلية على مستوى المنافسة دوليًا في تصدير الخدمات الاستشارية وصناعات المقاولات والتشييد ومواد البناء.

وأكد «القاضي»، على أهمية البدء في تحديد الشركات الراغبة للدخول إلى اسواق أفريقيا وتصنيفها ما بين شركات مقاولات وإنشاءات واستشارات هندسية في مختلف المجالات، مشدد على أهمية تواجد شركات الخدمات اللوجستية ضمن استراتيجية العمل خارج مصر، والتي أثبتت فعاليتها في نجاح التجربة الكورية والصينية في العمل في افريقيا، فضلاً عن ضرورة الاستعانة بمواقع البلاتفورم والتسويق الدولية والتي توفر كافة المعلومات الضرورية والقوية عن فرص المشروعات المتاحة.