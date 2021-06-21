التضامن: إصدار بطاقات إثبات الإعاقة لأكثر من 800 ألف شخص

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها قدمت العديد من الإنجازات في ملف «الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية»، وتستهدف الوزارة توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ويضم برنامج الرعاية الاجتماعية، رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبلغ تكلفة المستفيدين من ذوي الإعاقة من الدعم النقدي تكلفة إجمالية 5 مليار جنيه سنويًا.

وتم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 800 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات وحتى تاريخه.

وتشرف وزارة التضامن على 778 هيئة تأهيلية بما يشمل 79 مؤسسة إقامة داخلية، و66 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و223 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و29 مركز تأهيل شامل، 243 حضانة أطفال ذوى إعاقة، و7 جمعيات صم وضعاف سمع و55 مركز لغوى ولقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 113،568 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات.

وقامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ولقد قام رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى خبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

وتم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية.

وتم توفير عدد 2000 من أجهزة «لاب توب ناطق» لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على إستكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجاري توزيعهم، كما تمت إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.