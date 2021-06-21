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نادر شوقى يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الاهلى وبيراميدز ويعلن عن وجهة سيرجي اكا

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نادر شوقى يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الاهلى وبيراميدز ويعلن عن وجهة سيرجي اكا نادر شوقى يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الاهلى وبيراميدز ويعلن عن وجهة سيرجي اكا

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أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن كل ما يتردد بخصوص وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بين أكرم توفيق وإسلام عيسى ، غير صحيح وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: لا وجود صفقة تبادلية بين الاهلى وبيراميدز فى الوقت الحالى .

وتابع : الأهلى لن يوافق على رحيل أكرم توفيق للحاجه لجهودة مع الفريق سواء فى البطولة المحلية او الافريقية خصوصا بعدما ظهر بمستوي طيب فى مباراة الترجي الأخيرة .

وأضاف شوقى أن سيرجي أكا لاعب الجونة لن يستمر مع الجونة وعقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري ، واللاعب أبلغني من قبل أنه يرغب في اللعب للأندية الثلاثة الكبار ولديه عروض كثيرة وأعتقد أنه بنسبة كبيرة سيكون خارج ، ولا أعرف نية تتجه إلى أي شئ لكن الآن لا يوجد اهتمام بسيرجي أكا.

المصرى اليوم

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