أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصالحي" عميدًا لكلية علوم الرياضة بجامعة "سعود"

Print
"الصالحي" عميدًا لكلية علوم الرياضة بجامعة "سعود" "الصالحي" عميدًا لكلية علوم الرياضة بجامعة "سعود"

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، بتعيين الدكتور طارق بن علي الصالحي عميدًا لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

وقدّم البروفيسور طارق الصالحي، شكره وتقديره لوزير التعليم ورئيس الجامعة على هذه الثقة الكريمة؛ سائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد للمشاركة في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بالمجال الرياضي والنشاط البدني المعزز للصحة، بالجامعة وبكل القطاعات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الرياضة، الشريك الفعلي للكلية.

وشكر الدكتور "الصالحي" عميد الكلية السابق الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، على جهوده الحثيثة خلال توليه عمادة الكلية؛ متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني

تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين

تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين

حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام

حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"