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الرياض – مباشر: أعلن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، إطلاق منصّة "نافس" الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرّة الأولى في المملكة.

وقالت وزارة الرياضة، في بيان لها، إن هذا المشروع العملاق الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب؛ لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمعٍ صحي.

وجاء ذلك، خلال حفل افتراضي، أعلن فيه وزير الرياضة إطلاق هذا المشروع الضخم والفريد من نوعه.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن القطاع الرياضي شهد في الأعوام الأخيرة الماضية قفزات نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الثلاث الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6.5 مليار ريال.

وأضاف الوزير، أن المملكة اليوم أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية بإطلاق منصة "نافس"، التي تسعى من خلالها الوزارة إلى زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن هذه المنصة ستكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة؛ مبينا أنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والمساهمة في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.

وأوضحت وزارة الرياضة، أن المشروع سيتضمن في مرحلته الأولى عددا من الرياضات، التي يمكن فيها إصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات وفق نوع الرياضة، ومنها: كرة السلة، الإسكواش، التجديف، التجديف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المصارعة، فنون القتال المتنوع، الفروسية، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينج، التزلج الشراعي.

وأردفت: بالإضافة إلى الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الإلكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية، والريشة الطائرة.

ونوهت الوزارة، بأن هذه التراخيص ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لكافة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وأكدت وزارة الرياضةـ استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات والدعم اللازم للمستثمرين، لتسهيل خدمة التراخيص والمساعدة في حصولهم على عضوية الاتحاد المعني، ولاسيما أن هذا المشروع يشهد تعاوناً كبيراً مع مختلف الوزارات والمؤسسات بالمملكة، مثل وزارة التجارة ووزارة الاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى جميع الاتحادات الرياضية المعنية، كما سيتم دعم منصّة "نافس" عبر تفعيل عدد من مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

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