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كلام نهائي .. رئيس إيران الجديد يعلن رفضه لقاء بايدن حتى ولو رفعت العقوبات

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كلام نهائي .. رئيس إيران الجديد يعلن رفضه لقاء بايدن حتى ولو رفعت العقوبات كلام نهائي .. رئيس إيران الجديد يعلن رفضه لقاء بايدن حتى ولو رفعت العقوبات

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إنه ليس مستعدا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى مع رفع جميع العقوبات، مشيرا إلى الفريق المفاوض في المباحثات حول الاتفاق النووي في فيينا، يواصل مشاوراته؛ في الوقت الذي هناك فريق خاص آخر تابع له، يدرس ويناقش مسار المفاوضات .

وأعلن رئيسي في أول مؤتمر صحفي له، دعمه لأي مفاوضات تضمن مصالح طهران النووية، ورفضه أن تكون المفاوضات استنزافية وطويلة.

وأشار إلى أن حكومته ستركز على الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد.

وكان رئيس قد قال إن المفاوضات يجب أن تضمن مصالح الشعب الإيراني، مؤكدا تمكنه من تغيير الظروف المعيشية والحياتية للشعب.

واكد رئيسي، إن تغيير الظروف للشعب ستكون من خلال نظام مبني على القانون والعدالة.

وتابع: سنعمل على إزالة العقوبات ولا نربط الظروف الاقتصادية بالمفاوضات، في إشارة منه إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني الجديد قد فاز بنسبة 62% وحصل على أصوات أكثر من 17 ملايين ناخب.

المصرى اليوم

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