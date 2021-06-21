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ضبط احد المتهمين بالاتجار فى اموال المصريين خارج نطاق البنوك

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ضبط احد المتهمين بالاتجار فى اموال المصريين خارج نطاق البنوك ضبط احد المتهمين بالاتجار فى اموال المصريين خارج نطاق البنوك

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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الإقتصادى بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى من رصد نشاط 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من والى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون ، حيث يقوم إثنين من المتهمين بتجميع مدخــرات العاملين المصريين بإحدى الدول وتحويلها لحساب بنكى خاص بأحد المتهمين بداخل البلاد ، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد ، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة بالقانون.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط أحد المتهمين حال عودته من ذات الدولة ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة

المصرى اليوم

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