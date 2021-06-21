ندوة حول مكافحة الأمراض التى تُصيب الثروة الحيوانية في الوادي الجديد

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نفذت الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة، بمركز الخارجة في الوادى الجديد، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بالخارجة، ندوة عن المكافحة وتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، جدري الطيور، انفلونزا الطيور، الجلد العقدي.

وقال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، إن الندوة تم تنفيذها من جانب عدد من الأطباء البيطريين المتخصصين بهدف التوعية المستمرة، وحرص المربين على تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيق المربين لعوائد اقتصادية مرتفعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيوانى الخالية من أي أمراض.

مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الندوات الارشادية بالقرى والمدن بحضور مربين الماشية، بجانب استمرار تنفيذ حملات الكشف عن اللحوم والأسماك وجميع المنتجات ذات الأصل الحيوانى للحفاظ على صحة المواطنين من خلال عرض منتجات صالحة للاستهلاك الآدمى.