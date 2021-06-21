الأولي علي الشهادة الإعدادية بالبحيرة تروي تجربتها مع قناة مدرستنا وتقدم نصائح للطلاب الجدد

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تروي الطالبة سلمي خميس على يوسف النافع، الأولي على الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، لـ«المصري اليوم» تجربتها مع القنوات التعليمية وقناة مدرستنا التعليمية، وتقدم نصائح للطلبة الجدد الذين سيبدأون الدراسة في الصف الثالث الإعدادى العام الدراسي الجديد.

حصلت «سلمي» على المركز الأول على مستوي محافظة البحيرة بمجموع 280 درجة، وهي كانت تدرس بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية.

قالت «سلمي» في بداية حديثها لم أكن أتوقع الحصول على المركز الأول على محافظة البحير، ولم أصدق نفسي عندما اتصل بي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.. أنا اجتهدت ودعوت الله كثيرًا أن يوفقنى في مذاكرتي، كنت أثق في ربنا أنه سيحقق طموحاتي، وأعطاني أكثر مما أحلم به، وكانت طموحاتي أن أكون الأولي على المدرسة، أو أكون الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على المحافظة.

وأشارت الطالبة الأولي على الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، إلى أن طموحاتها دخول كلية طب الأسنان، قائلة «ربنا يحقق طموحاتي».

وأضافت الأولي على الإعدادية في محافظة البحيرة، «هذه إرداة الله، وأنا مبسوطة جدًا، وتعبت جدًا في مذاكرتي، وأهلي تعبوا جدًا معي وقدموا لي الكثير وشجعوني، ودفعوني إلى المذاكرة، وكانوا واثقين فيَّ جدًا، وأحسست بالمسؤولية في أن أحقق آمالهم وطموحاتهم وأكون على قدر الثقة.»

وأكدت «سلمي»: «ربنا اداني على قدر تعبي وتعب أهلي، ومجهودي لم يضيع وربنا استجاب دعائي، وحقق لي ولأهلي أكثر مما كنت أحلم، وقدرت أكون قدر الثقة والمسؤولية التي وضعوها فيَّ.»، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر من 5 إلى 6 ساعات، وكانت تنظم وقتها بين المذاكرة والنوم والدروس، وكانت تأخذ دروس خصوصية قليلة نسبية.

وأكدت الأولي على الإعدادية بالبحيرة أنها اعتمدت على المواقع التعليمية كثيرًا مثل قناة مدرستنا، وكان لها تأثير كبير في تفوقها.

وأوضحت أنها كانت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ليس بغرض الترفيه، ولكن للتواصل مع زملائها والمدرسين ولسماع البرامج التعليمية، وأنها كانت مشتركة في «جروبات» مع زملائها وتسأل المدرسين عن الأجزاء التي لم يفهموها، وكانوا يساعدونها كثيرًا.

وقالت «سلمي»: «أنا قصرت جدًا في المذاكرة في شهر رمضان، وعملت ما أقدر عليه، وبعد رمضان كانت الامتحانات مباشرة»

و«المدرسين اللى كنت باخد عندهم دروس كانوا واثقين فيا، وواثقين في قدراتي العقلية والتركيز ولازم أكون على قدر الثقة، وهذه الثقة ليست من من فراغ، فقد حصلت في الصف الثالث الإبتدائي في التيرم الأولي على مجموع 500 من 500، وفى التيرم الثاني نقصت فقط 0.3%.»

وقدمت الأولي على الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة، نصائح للطلاب المقبلين على دخول الصف الثالث الإعدادي قائلة: «أنصح الطلاب اللى داخلين تالتة إعدادي لا يقلقوا ويركزوا مع القنوات التعليمية زي مدرستنا وقنوات اليوتيوب، ويثقوا في نقسهم.. وتالتة اعدادي أسهل من ثانية اعدادي.»

الأولي علي الشهادة الإعدادية بالبحيرة تروي تجربتها مع قناة مدرستنا وتقدم نصائح للطلاب الجدد

الأولي علي الشهادة الإعدادية بالبحيرة تروي تجربتها مع قناة مدرستنا وتقدم نصائح للطلاب الجدد

الأولي علي الشهادة الإعدادية بالبحيرة تروي تجربتها مع قناة مدرستنا وتقدم نصائح للطلاب الجدد

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