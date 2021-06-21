ننشر أماكن تلقي لقاح كورونا في القليوبية

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نشرت مديرية الصحة في القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عدد مراكز تلقي لقاح كورونا في المحافظة، إذ أعلن الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل الوزارة، أن القليوبية شهدت مؤخرًا ارتفاع عدد مراكز تلقى اللقاح من ٣ إلى ٩ مراكز بزيادة ٦ منافذ دفعة واحدة، إذ تم توفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، مع الحرص على الوصول إلى جميع المواطنين حرصًا على سلامتهم.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، ٩ مراكز لتسجيل واستقبال المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح في مختلف أنحاء المحافظة وهى:

1. مستشفى كفر شكر المركزي.

2. مركز طب الأسرة بقرية سنديون مركز قليوب على الطريق السريع.

3. مركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

4. مستشفى رمد بنها.

5. بنك الدم الإقليمي بقرية اسنيت بمركز كفر شكر.

6. الوحدة الصحية بقرية الأحراز، مركز شبين القناطر.

7. الوحدة الصحية بالحى الثانى مدينة العبور.

8. مركز طبي قرية سندبيس مركز القناطر الخيرية.

9. الوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ.

وناشدت مديرية الصحة بالقليوبية، بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة http://www.egcovac.mohp.gov.eg ثم التوجه وأخذ اللقاح؛ وأشار الدكتور خالد عبدالغنى إلى أن المراكز تشهد إقبالاً كبيرًا على تلقي اللقاح متمنيا الصحة والسلامه لجميع المواطنين.