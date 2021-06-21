نصائح لتربية طفلك .. اعرف شخصية ابنك وكل مرحلة لها تعامل خاص

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قال تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، إن الأب والأم في أول عامين من ولادة طفلهما الأول، تسيطر عليهما حالة من الخوف، كونهما أصبحا عليهما مسئولية تجاه طفلهما، بالإضافة إلى عدم الاتزان في هذه المرحلة.

وأضاف شلبي، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التربية الحديثة تعلم الأب والأم ترك مساحة لطفلهما، ومصاحبته وسماع مشاكله من أجل حلها، بالإضافة إلى الاعتذار له عند الخطأ، خاصة وأن هذا الأمر يؤثر في شخصيته بشكل كبير.

وتابع خبير التنمية البشرية، أن معظم الشخصيات التي كبرت على فكرة عدم الاعتذار وتبرير الخطأ هي التي لم تسمع هذه الكلمة في فترة طفولتها، موضحًا أن الأب والأم عليهما أن يتحليا بالصبر واستيعاب المرحلة التي يعيشها طفلهما، لعدم معاملته بشكل خاطئ، خاصة وأن كل مرحلة لها تعاملها الخاص.

واختتم تصريحاته: «مش كل الأطفال زي بعض، لذلك لازم نعرف صفات أولادنا كويس، ونعاملهم على حسب صفاتهم، وقبل ما تطبق معاه أي نظرية لازم يكون عندك الدراية الكاملة بشخصية طفلك».