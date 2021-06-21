تكريم رئيس «استئناف القاهرة» لبلوغة السنّ القانونية وانتهاء فترة رئاسته للمحكمة (صور)

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كرم العاملون بمحكمة استئناف القاهرة، خلال حفل أقيم اليوم الاثنين، المستشار عبده عطية الأودن، رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بمناسبة بلوغه السنّ القانونية للتقاعد وانتهاء فترة رئاسته لـ«استئناف القاهرة» على مدار عام كامل.

وقال منظمو الحفل، إن «الأودن» بذل جهودًا كبيرة للارتفاء بسير العمل وتطوير آلياته ليواكب العصر، فضلاً عن حرصه الشديد على الاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم، وتوفير كل سُبل الراحه لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم، متمنيين له التوفيق والسعادة في حياته العملية القادمة.

وقدم العاملون بـ«استئناف القاهرة» درعًا لـ«الأودن»، تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لمجهوداته، وإسهاماته المتميزة خلال فترة رئاسته.

وأثنى عوده ربيع، أمين عام محكمة استئناف القاهرة، على ما قدمه «الأودن» من عمل مخلص ودؤوب خلال فترة رئاسته للمحكمة، مؤكدًا أن ما زرعه من أخلاقيات آثرها سيبقى لدى الجميع وأن ما استفاده العاملين في المحكمة من علمه وخبراته لا يقدر بثمن، وأن جميع العاملين في المحكمة كانوا حريصين على تنظيم هذا التكريم، لأن هذه اللافتة هي أقل ما يمكن أن يقدم تعبيرًا عن الشكر والعرفان له.

وأشادت سيدة راوية، أمين عام مساعد الشؤون المالية، بثقة رئيس محكمة استئناف القاهرة في النساء العاملين بالمحكمة ودعمه المستمر لهن خلال فترة تولية رئاسة المحكمة وتشجيعه وتحفيزه وإصداره للعديد من الترقيات ووضعهن في مواقع متميزه وإصراره على قدرتهن على تنفيذ التكليفات المطلوبة منهن.

وقال سعيد شليح، أمين عام مساعد الإدارة الجنائية، إن المستشار الأودن قدم إسهامات كبيرة ملموسة على أرض الواقع شهد بها كل المتعاملين بشكل مباشر وغير مباشر مع المحكمة من خلال رؤيته المستقبلية التي انعكست على التطوير الكبير الذي شهدته الإدارة الجنائية بشكل خاص من استخدام أحدث التكنولوجيا للتعامل مع القضايا التي تستقبلها المحكمة من الجهات القضائية المختصة والتي سهلت على المتعاملين سرعة إنهاء الإجراءات والطلباتن وهو أمر لم يعهد في السابق وجعل هناك سرعة في وتيرة إنجاز الأعمال وهو يعكس إرادة حقيقة ورؤية تم إنجازها من خلال فكر علمي مخطط له، وأن المحكمة والعاملين بها ستظل شاكرة لهذا الحجم الكبير من العطاء الذي أكسبنا احترام الجميع في المنظومة القضائية وخارجها.

وقال محمد فخري، رئيس قسم المكافأة نيابة عن زملائه في المحكمة، خلال حفلة التكريم، إننا إذ نقدر جهود «الأودن» الطيبة في خدمة القضاء المصري، وفي إفادة العاملين بالمحكمة من خلال إتاحة فرصة التدريب والإسهام في تحسين قدراتنا والاهتمام بسبل راحتنا والعمل على حل مشكلاتنا، وهو أمر نبيل لا يمكن أن نتغافل عنه، وهو أمر سيظل ذكرى جميلة لدينا.

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية

حفل تكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة بلوغه السن القانونية